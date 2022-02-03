«Варяг». Фото: Минобороны РФ

Ракетный крейсер «Варяг» (011), несущий функцию флагмана Тихоокеанского флота России, перевели из Индийского океана в Средиземное море, соединяющееся с Черным морем.

Об этом свидетельствуют данные BlackSeaNews.

«Варяг», на котором находится командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц, должен был пройти в Средиземное море через Суэц в составе группировки из 3-х кораблей. Кроме непосредственно ракетного крейсера, она состояла из большего противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» (564) и танкера «Борис Бутома».

Визуалиция маршрута «Варяга», составленная редакцией BlackSeaNews

Ракетный крейсер (011) с двумя другими кораблями Тихоокенского флота РФ не был единственным усилением российской группировки в средиземноморском регионе. Еще 20 января через Гибралтар туда зашел разведывательный корабль «Василий Татищев» из Балтийского флота РФ.

Скопление столь внушительной мощи в одном месте Минобороны РФ объясняет необходимостью учений, которые, кстати, якобы отрабатывает и Черноморский флот РФ.

— В случае, если все десантные корабли, которые находятся в Средиземном море, войдут в Черное море, то у берегов Украины может образоваться серьезная группировка российских десантных кораблей для проведения операции (или нескольких операций) с высадкой морского десанта в Черном и Азовском морях, — предполагают в издании.

РК «Варяг» был создан на мощностях Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в течение 1979-1983 годов. Разработан по чертежам проекта «Атлант». Был введен в состав советских ВМФ под названием «Червона Украина». После распада СССР отошел России, где получил новое наименование. Двадцать лет назад, в 2002 году стал флагманом Тихоокеанского флота РФ, которым продолжает быть и по сей день.

Ранее сообщалось, в течение следующих вторника (8 февраля), среды (9 февраля) и пятницы (11 февраля) под легендой учений Россия переместит в черноморскую акваторию 6 больших десантных кораблей и одну субмарину.



