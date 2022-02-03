В четверг, 3 февраля, Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины Сергея Кузьминых, разоблаченного на получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Решение приняли из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, сокрытия от детективов НАБУ.

Известно, что 28 января пресс-служба Бюро проинформировала, что действующий народный депутат уличен в получении неправомерной выгоды в размере 558 тысяч гривен. По данным следствия, парламентарий получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что речь идет о члене парламентской фракции партии «Слуга народа» Сергее Кузьминых.

Как отмечают в НАБУ, в соответствии с предписаниями статей 111 и 135 указанное сообщение о подозрении направлено по месту работы — в Верховную Раду Украины и по известным местам проживания и регистрации. С 31 января Кузьминых в понимании Уголовного процессуального кодекса Украины приобрел статус подозреваемого, что в соответствии со статьей 42 возлагает на него обязанности, в частности, прибыть к следователю, прокурору или суду по первому требованию.

— Хотя подозреваемому надлежащим образом сообщили заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, повестки о вызове народный избранник проигнорировал. 31 января 2022 года защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что сейчас депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не приедет. Однако и сам нардеп, и его защитник отказываются сообщить следствию о заведении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый. Таким образом действия подозреваемого относительно уклонения от явки и не сообщения о месте своего нахождения носят характер сокрытия от органов досудебного расследования, таким образом является безусловным основанием для объявления его в розыск, — заявили в НАБУ.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что народный депутат Сергей Кузьминых, задержанный на взятке, в случае доказательства вины должен нести ответственность по закону.