Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что народный депутат Сергей Кузьминых, задержанный на взятке, в случае доказательства вины должен нести ответственность по закону.

Заявление политика опубликовала в Телеграме пресс-секретарь фракции партии «Слуга народа» Юлия Палийчук.

— Дорогие друзья, мы, как и вы, узнали из СМИ информацию о том, что народного депутата Сергея Кузьминых задержало НАБУ. Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата «киборгов» Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому у Сергея Кузьмина был от команды огромный кредит доверия, — заявил Давид Арахамия.

При этом он подчеркнул: если Кузьминых совершил преступление, то должен понести ответственность по закону.

— В этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилий и биографии. Бывшие заслуги перед страной не являются и не должны быть амнистией ни для кого, — заметил Давид Арахамия.

Давид Арахамия добавил, что в «СН» приветствуют усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению правонарушений: «Нашей целью было сделать ее действенной и по-настоящему независимой. Это было нашей задачей в первые недели работы монобольшинства. И нынешний инцидент является лишним подтверждением тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных».

Вчера, 28 января, пресс-служба НАБУ проинформировала, что действующий народный депутат уличен в получении неправомерной выгоды в размере 558 тысяч гривен. По данным следствия, парламентарий получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что речь идет о члене парламентской фракции партии «Слуга народа» Сергее Кузьминых.