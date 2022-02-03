Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что будет увольнять своих заместителей в случае, если они не справляются с возложенными на них обязанностями, несмотря на «хорошие отношения между ними».

Об этом он рассказал в четверг, 3 февраля, в ходе общения с журналистами, пишет «Шиповник».

Мэр заявил, что в ближайшее время будет наблюдать за ключевыми показателями эффективности работы своих заместителей, а после уже принимать решение о том, останутся ли они на своей должности или будут уволены.

— В ближайшие четыре года, я не хочу, чтобы меня ассоциировали с какими-то людьми, а этих людей ассоциировали со мной. Заместители должны ассоциироваться с направлениями, за которые они отвечают. И я, наверное, созрел к тому, чтобы динамично менять этих людей, а не привязываться к ним духовно или по-дружески, и держать их, потому что они просто хорошие люди. Задачи есть, если человек с ними не справляется, значит будем направлять его, если не получается, будем менять, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что осенью 2021 года мэр анонсировал смену руководителей трех районов города местами с января 2022. Он заявил, что руководители Центрального, Заводского и Корабельного районов поменяются местами: руководитель администрации Центрального района Александр Береза перейдет в администрацию Заводского, глава администрации Заводского Виктор Дмитрук — в администрацию Корабельного, а глава последней Александр Цуканов — в администрацию Центрального района. Однако до сих пор они остаются работать на своих должностях.