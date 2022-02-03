Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак повторно заболел Covid-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь, — сообщил Андрей Ермак.

Он отметил, что следующая неделя будет очень важной, поэтому он сделает все возможное и собирается лечиться максимально интенсивно, чтобы поскорее стать на ноги.

Напомним, в середине января мэр Киева Кличко второй раз заболел коронавирусом.