Президент Джо Байден отчитался об успешном завершении операции по ликвидации лидера ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши.

Об этом информирует NBC.

Опасного боевика убили американские спецназовцы в ходе рейда в Сирии.

— Благодаря храбрости наших вооруженных сил мы устранили с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши — лидера ИГИЛ, — подчеркнули в администрации Джо Байдена.

Операция проходила в ночное время суток на северо-западе Сирии. Никто из военных в ходе миссии не пострадал, назад вернулись все невредимыми.

NBC со ссылкой на свои данные уточняет, что «халиф» ИГИЛ погиб от взрыва пояса шахида, забрав на тот свет членов своей семьи.

Гуманитарная организация «Белые каски» сообщает, что при уничтожении боевика погибли и мирные жители. Речь идет о шестерых детях и четырех женщинах.

— Наши группы оказали помощь раненым и забрали тела из жилых домов, ставших целью операции, — сообщили волонтеры.

Также, по данным собеседника NBC из американских чиновников, спецназ, участвовавший в операции, при отступлении взорвал вертолет, который оставил в миле от жилища Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши.

Ранее сообщалось, власти Ирака объявили в среду, 29 декабря, о смерти офицера полиции, через две недели после его похищения джихадистами из группировки «Исламского государства».