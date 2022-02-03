Власти РФ объявили о введении санкции против немецкой медиакомпании Deutsche Welle в России.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 3 февраля, на официальном сайте МИД РФ.

В частности, будет закрыт корреспондентский пункт DW в Москве, сотрудников российского бюро DW лишат аккредитации, будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой медиакомпании на территории России.

Как говорится в заявлении МИД, российские власти намерены рассмотреть вопрос о признании DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции «иностранного агента».

Решение российских властей принято в ответ на запрет спутниковой и онлайн-трансляции телеканала RT DE в Германии. Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) — орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - приняла соответствующее решение 2 февраля и мотивировала его тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимую в соответствии с действующим «Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии».

Как говорится в заявлении российского МИДа, Москва намерена составить список немецких граждан, которых она считает причастными к «ограничению вещания RT DE и оказанию давления» на российский гостелеканал. Им будет запрещен въезд в Россию. Список публиковаться не будет.