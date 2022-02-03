В «Борисполе» сел сел самолет с военной помощью, который США отправляют в Украину уже седьмой раз.

О прибытии необходимого вооружения первым сообщил глава Минобороны.

Основной начинкой новой «птички» стали боеприпасы для тяжелого переносного вооружения.