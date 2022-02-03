В «Борисполе» сел сел самолет с военной помощью, который США отправляют в Украину уже седьмой раз.
О прибытии необходимого вооружения первым сообщил глава Минобороны.
Основной начинкой новой «птички» стали боеприпасы для тяжелого переносного вооружения.
— В Борисполе приземлился 7-ой американский борт! На этот раз — 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов. Это отличная новость, но самое главное — это еще не конец. Продолжение следует, — акцентировал министр военного ведомства.
В «Борисполе» сел сел самолет с военной помощью, который США отправляют в Украину уже седьмой раз.
О прибытии необходимого вооружения первым сообщил глава Минобороны.
Основной начинкой новой «птички» стали боеприпасы для тяжелого переносного вооружения.
— В Борисполе приземлился 7-ой американский борт! На этот раз — 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов. Это отличная новость, но самое главное — это еще не конец. Продолжение следует, — акцентировал министр военного ведомства.