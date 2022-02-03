На 2022 год в планах у России и Беларусь только официально указаны два десятка военных учений, часть из них неподалеку от Украины.

Подобную цифру озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу, — передает «Интерфакс».

Глава военного ведомства заявил, что учения будут проходить не всегда на территории Беларуси, но и в восточных областях России.

— То, что касается наших учений: у нас впереди в этом году более 20 мероприятий. И если на этих учениях мы с Востока перебрасывали войска сюда… то обучение Восток-2022 будут на востоке. И по вашему решению минобороны, ВС Беларуси будут участвовать в этих учениях — большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда, — обозначил Сергей Шойгу.

По его словам, в дальнейшем Минск и Москва будут создавать больше совместных военно-учебных центров.





— Сегодня общий учебный центр создан, я здесь акцентирую внимание, потому что основная идея была, чтобы это был совместный центр. Чтобы вместе летали, вместе охраняли воздушное пространство, — заявил российский министр.

Тем временем, вчера в Беларуси официально начались учения «Союзная решимость», под предлогом который Кремль наращивает войска возле украинской границы.

Ранее сообщалось, Лукашенко заявил, что в конфликте между Украиной и Россией встанет на сторону второй.