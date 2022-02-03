Врач-инфекционист, депутат партии «Наш край» Светлана Федорова сообщила, что в настоящее время украинцы страдают от мутированных и гибридных штаммов коронавируса, а не просто «Дельты» или «Омикрона».

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— И «Омикрон» и «Дельта» продолжают мутировать, приобретать свойства друг друга, и все чаще маскироваться под простуду и грипп, особенно на начальном этапе, — отметила Светлана Федорова.

Детальнее обо всех симптомах каждой болезни она рассказала в своем новом видео-блоге «Гибриды против мутантов: как отличить «Омикрон» и «Дельту» от простуды» на Ютуб-канале.

По ее словам, главное отличие симптомов «Омикрона» и «Дельты» от других вирусных заболеваний — в их скорости. Так, при этих штаммах температура поднимается мгновенно, особенно у детей (у взрослых часто наблюдается несущественное поднятие температуры, которое не коррелирует с реальной тяжестью течения болезни), исчезает желание есть, дети и пожилые люди становятся раздражительными и агрессивными, бессильными и нервными. Вообще именно сопутствующие психологические расстройства, выделяют коронавирус среди других простудных заболеваний.

— Я прогнозирую, что «Омикрон» будет распространяться по Украине до лета. А потом появится новый вирус — мутант, у которого будут другие симптомы и другие последствия. А больницы, как и в начале пандемии, заявляют о катастрофической нехватке медикаментов, отсутствии запасов кислорода, безумной нехватке персонала. Медицинские учреждения обеспечены только на 20-50% в зависимости от региона. Так дальше жить, а вернее выживать, нельзя. В стране срочно должна быть разработана и принята Программа инфекционной безопасности, которая предусмотрит план действий по борьбе с пандемией и поможет взять эпидемию под контроль, — считает депутат «Нашего края».

По мнению медика, в первую очередь должен быть проведен аудит всех медицинских учреждений, который поможет понять реальное состояние обеспечения больниц. Следующий шаг, — конечно, полное их обеспечение.

Также Программа должна содержать комплекс мер, тормозящих скорость распространения вируса. Например, изменение графиков работы государственных предприятий и учебных заведений, чтобы уменьшить пассажиропоток в часы-пик. И, конечно, регулярное обеззараживание школ, университетов, транспорта.

За видео-богом, а также новостями и советами от Доктора Правды Федоровой можно следить на ее странице в Facebook.

Ранее Светлана Федорова заявила, что в 2021 году произошло рекордное сокращение численности населения Украины из-за недоступности медицины и падения уровня жизни в стране.