В 2021 году произошло рекордное сокращение численности населения Украины из-за недоступности медицины и падения уровня жизни в стране.

Об этом заявила врач-инфекционист, депутат партии «Наш край» Светлана Федорова, передает пресс-служба политсилы.

— В 2021 году был установлен антирекорд естественной убыли численности населения за последнее десятилетие. За 11 месяцев 2021 года по сравнению со всем 2020 умерло на 399 тысяч человек больше, чем родилось. К такой катастрофической ситуации привели падение уровня жизни людей: зарплаты и пенсии не коррелируются с ценами и тарифами, выплаты на детей мизерные по сравнению с расходами, молодежь активно выезжает за границу, – отметила Светлана Федорова.

Врач-инфекционист считает, что важным фактором в негативной динамике является и тотальное уничтожение медицины в стране. Так, до 2016 года в Украине действовала модель национальной системы здравоохранения Семашко, которая была полностью разрушена после старта реформы, но на ее месте так и не построили новую.

— На сегодняшний день, благодаря действиям Супрун-Ляшко, медицина стала недоступной для людей – они создали реформу, в которой закрываются больницы, уничтожаются целые медицинские направления, растет смертность, катастрофически снижается рождаемость, профильные специалисты уходят из профессий, а украинцы месяцами не могут записаться к нужному врачу. Сегодняшняя система здравоохранения не просто больна, ей вынесен смертный приговор действиями некомпетентных людей», – комментирует депутат партии «Наш край».

Конечно, к увеличению разрыва между рождаемостью и смертностью привела пандемия. «Омикрон» уже накрыл Украину и по прогнозам будет распространяться по стране вплоть до июля, однако основную вспышку заболеваемости эксперты ожидают в ближайшие 1,5-2 месяца.

— А между тем, регионы, как и в начале пандемии, извещают о катастрофической нехватке медикаментов, отсутствии запасов кислорода, безумной нехватке персонала. Больницы обеспечены на 20-50% максимум в зависимости от региона. «Наш край» настаивает: в стране должны быть срочно приняты Экономическая стратегия развития страны, предусматривающая постепенный и стабильный рост уровня жизни людей, а также Программа инфекционной безопасности. Это конкретный и понятный план действий, который поможет взять эпидемию под контроль, – подчеркнула Светлана Федорова.

Документ должен предусматривать аудит всех медицинских учреждений и лечебниц всем необходимым. Также Программа должна содержать комплекс мер, тормозящих скорость распространения вируса. Например, изменение графиков работы государственных предприятий и учебных заведений, чтобы уменьшить пассажиропоток в часы пик. Также – регулярное обеззараживание школ, университетов, транспорта. Документ должен предусматривать привлечение военных в случае необходимости, например, к развертыванию полевых госпиталей, механизм поддержки малого и среднего бизнеса.

Напомним, в рамках собственного проекта «Согрей теплом каждого ребенка» волонтеры политической партии «Наш край» в Николаеве посетили с подарками праздник для 120 подопечных ОО «Улыбка ребенка».