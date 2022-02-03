Городской голова Александр Сенкевич считает, что возглавить управление культуры Николаевского горсовета должен «человек со вкусом» и пониманием сферы.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях в четверг, 3 февраля, передают НикВести.

Как сообщалось, сегодня днем Юрий Любаров рассказал, что написал заявление об увольнении с должности.

— Между нами не пробежала кошка, я его не уволил, он идет самостоятельно в свободное плаванье, — отметил мэр.

Александр Сенкевич и Юрий Любаров

Александр Сенкевич добавил, что исполнять обязанности начальника будет заместитель руководителя управления, пока на должность будут искать нового человека.

— А пока мы будем искать людей, которые могут занять позицию. Мы не ищем «мужичка с гармошкой» или какого-то танцора. Мы ищем менеджера по управлению учреждениями культуры. Это должен быть стрессоустойчивый человек, потому что вытерпеть городского голову и особенно некоторых депутатов — нужно иметь железные нервы. И, конечно, это должен быть человек со вкусом и пониманием, что такое культурная сфера, — резюмировал Александр Сенкевич.

Как известно, в апреле 2017 года Юрий Любаров стал победителем открытого конкурса на замещение вакантной должности начальника управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета.

До этого он возглавлял детский городок «Сказка».