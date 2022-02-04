Канцлер Германии Олаф Шольц в середине февраля нанесет визиты в Киев и Москву. 14 февраля он отправится в Киев, а на следующий день нанесет визит в Москву.

Об этом сообщает DW.

Олаф Шольц заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным для переговоров о предотвращении опасности нападения России на Украину. Эта встреча уже «запланирована и скоро состоится», сказал он.

По словам канцлера, в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной необходимо послать двойной сигнал.

— Ситуация очень серьезная, — подчеркнул Олаф Шольц.

Канцлер Германии добавил, что России дали понять, что она дорого заплатит в случае нарушения территориальной целостности Украины.

— И этот сигнал был понят, — заявил глава правительства ФРГ.

Олаф Шольц отметил, что необходимо одновременно использовать все каналы связи, чтобы избежать военной эскалации, а также напомнил о переговорах в «нормандском формате» с участием России, Украины, Франции и Германии, которые, по его мнению, удалось «снова наполнить жизнью».

Напомним, вчера, 3 февраля, президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Киев с официальным визитом.