Канцлер Германии Олаф Шольц в середине февраля нанесет визиты в Киев и Москву. 14 февраля он отправится в Киев, а на следующий день нанесет визит в Москву.
Об этом сообщает DW.
Олаф Шольц заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным для переговоров о предотвращении опасности нападения России на Украину. Эта встреча уже «запланирована и скоро состоится», сказал он.
По словам канцлера, в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной необходимо послать двойной сигнал.
— Ситуация очень серьезная, — подчеркнул Олаф Шольц.
Канцлер Германии добавил, что России дали понять, что она дорого заплатит в случае нарушения территориальной целостности Украины.
— И этот сигнал был понят, — заявил глава правительства ФРГ.
Олаф Шольц отметил, что необходимо одновременно использовать все каналы связи, чтобы избежать военной эскалации, а также напомнил о переговорах в «нормандском формате» с участием России, Украины, Франции и Германии, которые, по его мнению, удалось «снова наполнить жизнью».
Напомним, вчера, 3 февраля, президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Киев с официальным визитом.
Канцлер Германии Олаф Шольц в середине февраля нанесет визиты в Киев и Москву. 14 февраля он отправится в Киев, а на следующий день нанесет визит в Москву.
Об этом сообщает DW.
Олаф Шольц заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным для переговоров о предотвращении опасности нападения России на Украину. Эта встреча уже «запланирована и скоро состоится», сказал он.
По словам канцлера, в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной необходимо послать двойной сигнал.
— Ситуация очень серьезная, — подчеркнул Олаф Шольц.
Канцлер Германии добавил, что России дали понять, что она дорого заплатит в случае нарушения территориальной целостности Украины.
— И этот сигнал был понят, — заявил глава правительства ФРГ.
Олаф Шольц отметил, что необходимо одновременно использовать все каналы связи, чтобы избежать военной эскалации, а также напомнил о переговорах в «нормандском формате» с участием России, Украины, Франции и Германии, которые, по его мнению, удалось «снова наполнить жизнью».
Напомним, вчера, 3 февраля, президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Киев с официальным визитом.