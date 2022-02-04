На сегодняшний день возвращение Украиной аннексированного Крыма военным методом невозможно.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу Право на власть.
— У нас есть наши стратегии, я рад, что Россия их изучает. Есть ли у нас стратегия сейчас возвращать Крым военным путем? На сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. В какой способ, будет ли это военный путь, какой-нибудь другой путь, - это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело, — сказал он.
Слова Алексея Данилова подтвердил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
— Должен успокоить президента Российской Федерации и жителей России о том, что никаких распоряжений и разговоров о планировании военной операции по вхождению (ВСУ — прим.) на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма не ведется и не велось, — подчеркнул генерал.
Причиной такого решения, указал Алексей Данилов, является то, что Киев не может допустить жертв среди мирного населения, которые обязательно будут в случае силовых сценариев.
Напомним, Госдепартамент США и Пентагон, опираясь на информацию разведки, утверждают, что Россия замышляет провокацию. Ее суть будет заключаться в том, чтобы инсценировать нападение украинских военных на людей, живущих на территории России, либо на русскоязычное население Украины.
На сегодняшний день возвращение Украиной аннексированного Крыма военным методом невозможно.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу Право на власть.
— У нас есть наши стратегии, я рад, что Россия их изучает. Есть ли у нас стратегия сейчас возвращать Крым военным путем? На сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. В какой способ, будет ли это военный путь, какой-нибудь другой путь, - это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело, — сказал он.
Слова Алексея Данилова подтвердил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
— Должен успокоить президента Российской Федерации и жителей России о том, что никаких распоряжений и разговоров о планировании военной операции по вхождению (ВСУ — прим.) на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма не ведется и не велось, — подчеркнул генерал.
Причиной такого решения, указал Алексей Данилов, является то, что Киев не может допустить жертв среди мирного населения, которые обязательно будут в случае силовых сценариев.
Напомним, Госдепартамент США и Пентагон, опираясь на информацию разведки, утверждают, что Россия замышляет провокацию. Ее суть будет заключаться в том, чтобы инсценировать нападение украинских военных на людей, живущих на территории России, либо на русскоязычное население Украины.