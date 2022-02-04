В Николаеве из-за аварии на подстанции утром в пятницу, 4 февраля, произошло отключение электроэнергии в нескольких микрорайонах города.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Николаевоблэнерго».

Так, света не будет до 19:00 на таких улицах:

проспект Центральный

улица Шоссейная

улица 2 Поперечная

улица Индустриальная

улица Озерная

улица Курортная

улица Киевская

улица Лазурная

улица В. Черновола

улица Мореходная

улица Водопроводная

улица Рюмина

улица Проектная

улица Восьмого марта

улица Крылова

переулок Курортный

Железнодорожный поселок

Старый инвалидный хутор

улица Карпенко

переулок Радио

улица Белая

улица Дачная

Парк Лески

переулок Авиационный

улица Леваневцев

улица Спортивная

улица Наваринская

улица Пушкинская

переулок Курьерский

улица Г. Гонгаде

улица Бузника

Новый инвалидный хутор

переулок 4 Парниковый

переулок 5 Парниковый

улица Абрикосовая

переулок 3 Парниковый

переулок 2 Парниковый

переулок Белый

переулок Светлый

улица Светлая

Ранее в родильном отделении Первомайской больницы произошло аварийное отключение электроэнергии.