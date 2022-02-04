В Николаеве из-за аварии на подстанции утром в пятницу, 4 февраля, произошло отключение электроэнергии в нескольких микрорайонах города.
Об этом сообщили в пресс-службе АО «Николаевоблэнерго».
Так, света не будет до 19:00 на таких улицах:
Ранее в родильном отделении Первомайской больницы произошло аварийное отключение электроэнергии.
В Николаеве из-за аварии на подстанции утром в пятницу, 4 февраля, произошло отключение электроэнергии в нескольких микрорайонах города.
Об этом сообщили в пресс-службе АО «Николаевоблэнерго».
Так, света не будет до 19:00 на таких улицах:
Ранее в родильном отделении Первомайской больницы произошло аварийное отключение электроэнергии.