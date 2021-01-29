В родильном отделении Первомайской больницы произошло аварийное отключение электроэнергии.

Как сообщают в госслужбе по чрезвычайным ситуациям, информация о происшествии поступила сегодня, 29 января, в 11:00.

Заведующий акушерско-гинекологическим стационаром сообщил, что в родильном отделении произошло аварийное отключение электроэнергии.

Спасатели на автомобиле САРМ-С с помощью бензогенератора организовали энергоснабжение учреждения. В отделении сейчас находятся 34 человека, из которых 6 младенцев.

Напомним, 3 декабря в Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии сразу в нескольких районах.