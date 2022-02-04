В Софии хотят меньше зависить от толпива, поставляемого из России, и найти альтернативные источники газа.

Об этом пишет Dnes.

Премьер-министр Кирилл Петков объяснил, что ненадежная внешняя политика Москвы ставит под неопреденность газовые поставки.

— В некоторых отраслевых политиках, таких как энергетический сектор, мы в настоящее время сильно зависим от российского газа, и в то же время растущий конфликт между НАТО и Россией имеет высокий риск потенциальных санкций и неопределенности по газу, — пояснил он.

Политик добавил, что его правительство будет всячески бороться с энергетической зависимостью от Востока.

— Мы, как новое правительство, не можем принять такой тип зависимости, и поэтому должны будем внести изменения для большей независимости, — подчеркнул Кирилл Петков.

Напомним, болгарские муниципалитеты гасят уличное освещение из-за дорогой электроэнергии.