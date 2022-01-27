Ряд болгарских городов и деревень в целях экономии погружаются во тьму зимними вечерами. Власти заверяют в краткосрочности подобной меры, но жители убеждены, что она растянется до конца зимы.

Об этом пишет издание Dnes.bg.

Учитывая отсутствие уличного освещения, местные администрации опасаются всплеска бытовой преступности и дорожно-транспортных происшествий.

В некоторых населенных пунктах появляются недовольные. Одним из первых таких мест стала ядерная столица Болгарии Козлодуй, где в среду вечером прошла молчаливая акция против режима уличного освещения (город держат в темноте с 18:00 до 22:00 из-за подскочивших цен на электричество).

— Люди носили светоотражающие жилеты, фонарики и налобные фонари в знак протеста, — отмечает издание.

Однако крайние меры по снижению трат городских бюджетов пока не затронули крупные города Болгарии. К примеру, мэр Стара Загора пообещал не экономить на уличном освещении в темное время суток, дабы не плодить преступность. В еще одном большом болгарском городе Пловдиве остановились на компромиссе. Уличное освещение вечером и ночью сократили на 30 минут (вместо 17:30 фонари загораются в 17:50, а утром тушатся на 10 минут раньше — в 7:20). Мэр Пловдива заявил, что траты города на электроэнергию муниципалитета в декабре 2021 выросли до 360 тысяч долларов, хотя в 2020 были почти в 4 раза меньше.

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