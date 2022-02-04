Экс-премьер Румынии Адриан Нэстасе выразил опасения, что по окончанию Зимних Олимпийских игр в Пекине Москва пойдет на полномасштабное вторжение в Украину, чтобы оккупировать несколько областей и сделать путь к Крыму.

Об этом пишет EVZ.

Румынский политик утверждает, что кризис вокруг Украины решиться в ближайшие несколько недель.

— Я думаю, что у нас есть еще две недели мира во время Олимпиады по причинам, связанным с отношениями между Россией и Китаем. Похоже, дело движется к военной операции, — акцентировал Адриан Нэстасе.

Он добавил, что в случае начала открытой российской агрессии, под ударом окажется и Бухарест.

— Румыния окажется в горячей зоне, в зоне возможных проблем <...> У нас может быть наплыв беженцев из Украины, проблемы, связанные с поставками газа метана и военные проблемы определенного типа и т.д. Также будет напряжение населения, которое мы уже ощущаем. Однако я верю и мы должны надеяться, что эта дипломатия телефонных звонков и визитов в Москву, в Киев, в прилегающие районы в конечном итоге приведет к удовлетворительным решениям, — подыдожил бывший глава румынского правительства.

Ранее сообщалось, Госдепартамент США и Пентагон, опираясь на информацию разведки, утверждали, что Россия замышляет провокацию, чтобы получить повод для вторжения в Украину.