Дрон, который официальные власти Беларуси назвали шпионящим на Украину, на самом деле запустили в самой Беларуси.

Об этом пишет Еврорадио.

ГосТВ Беларуси выпустило в эфир кадры, на которых видно, чтот тот самый беспилотник, которому приписывают статус шпиона Украины, впервые подняли в районе Бреста, а не на Волыни.

Маршрут дрона оказался таким: в начале он прилетел из Бреста в Украину (продвинулся на 2 километра вглубь украинской территории), а затем уже направился обратно.

— Если да, то не Украина нарушила воздушное пространство Беларуси, а наоборот. Кстати, эксперты неоднократно предупреждали, что может быть совершена провокация для обострения ситуации на границе, — напоминают журналисты.

Напомним, Беларусь сообщала о якобы нарушении своей границы украинским беспилотником и вызвала в МИД посла Украины; в МИД и ГПСУ Украины инцидент отрицают.