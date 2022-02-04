Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет выступить медиатором в конфликте между Украиной и Россией. Для этого он приглашает президентов обоих стран на переговоры в Турцию, соглашение Владимира Зеленского на подобную встречу уже получено.

Об этом пишет DailySabbah.

Турция намерена взять на себя посредничество в переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Провести эти переговоры обоих пригласили на нейтральную территорию, в Турцию. Глава Украины ответил согласием.

— Мы надеемся, что после нашей встречи с господином Путиным, если нам будет отведена роль посредника, мы примем участие в этой работе в качестве посредника, и, надеюсь, мы постараемся внести свой вклад, — заявил президент Турции в беседе с журналистами.

По его словам, от Москвы также поступила положительная реакция на предложение о переговорах.

— Мы сейчас назначим дату. Тогда, надеюсь, мы проведем эту встречу, чтобы на высоком уровне собрать господина Путина и господина Зеленского. Наша договоренность с господином Зеленским в этом направлении уже есть <...> Результаты, которые мы получим во время переговоров, дадут возможность для нового решения в регионе. Эта надежда зародилась у меня во время встречи с Зеленским, — заявил турецкий лидер.

Политик акцентировал, что Анкара продолжает поддерживать суверенитет Украины, включая принадлежность Крыма.

— Мы искренне верим, что кризис закончится мирным и дипломатическим путем на основе международного права и территориальной целостности Украины, — заключил Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.