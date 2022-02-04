Хельсинки выступили за новые пункты в Минских договоренностях, так как старый формат соглашений уже не отвечает новому времени.

Об этом пишет Digi24.

Президент Финляндии Саули Ниинистё убежден, что пересмотр соглашений, подписанных в Минске, станет первым шагом для разрядки напряженности на украинской границы.

Глава скандинавского государства подчеркнул, что требование Кремля предоставить сепаратистам автономию и получить право решать, в какие союзы может вступать Украина, невозможно выполнить.

В недавнем времени секретарь СНБО Алексей Данилов также рассказывал, что Украина не может исполнить Минские соглашения, не подставив под удар собственную государственность.

Ранее сообщалось, Госдепартамент США и Пентагон, опираясь на информацию разведки, утверждают, что Россия замышляет провокацию, чтобы получить оправдания для вторжения в Украину.