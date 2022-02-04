Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева поблагодарила генерального секретаря Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреаса Кифера «за уделенное внимание в Николаевской области».

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Анна Замазеева и Андреас Кифер обсудили проблемные вопросы крымских татар и переселенцев оккупированных территории.

— Я верю, что благодаря нашим общим усилиям мы укрепим наши партнерские отношения в интересах людей. Интеграция принципа обеспечения прав человека в местную политику, приверженность к целям устойчивого развития и долгосрочное мышление в реализации местных проектов являются ключевыми, — указала Анна Замазеева.

Она добавила, что ряд проектов, реализованных Советом Европы и Конгрессом местных и региональных властей в Украине, уже сегодня положительно влияют на миллионы людей.

— Во время общения с николаевскими территориальными общинами мы активно обсуждаем реформу децентрализации. Ведь никто, кроме них самих, не сможет решать лучше, как им жить. Поэтому для нас очень важно, чтобы все проекты Конгресса, направленные на продолжение децентрализации, усиление участия граждан в принятии решений и обеспечение прав человека на местном уровне, продолжались в 2023-2026 годах. И не просто продолжались, а становились приоритетным направлением работы в нашем государстве, — заключила Анна Замазеева.

Напомним, Анна Замазеева просит премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».