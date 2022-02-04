Нидерландские прокуроры запросили пожизненное для Игоря Стрелкова-Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко, обвиняемых в сбитии MH-17 над Украиной и гибели 298 пассажиров.

Об этом пишет Timpul.

Независимое расследование сразу ряда стран, чьи граждане пострадали в катастрофе, выяснило, что эти четверо полностью ответственны за транспортировку ЗРК «Бук» в Снежное, из которого в дальнейшем и был сбит гражданский авиалайнер.

На процессе представители Нидерландов заявили, что не важно, хотели ли сепаратисты сбить военный самолет, по итогу они все равно должны нести ответственность за убийство мирных пассажиров.

— Если бы это было их намерением, это не изменило бы обвинения в совершении преступного деяния, — заявили прокуроры, подчеркнул, что закон Нидерландов «не делает различий между военными и гражданскими самолетами».

Помимо Пулатова, из обвиняемых со следствием не сотрудничает никто, Россия также отказывалась помогать, что на этапе расследования этой трагедии, что сейчас, во время суда.

Приговор по этому процессу, ориентировочно, станет известен в следующем году. Сам процесс начался еще весной 2020 года, слушания происходят в Нидерландах, так как большинство погибших людей из MH-17 имели гражданство этой страны.

Напомним, прокуратура Нидерландов будет добиваться компенсации от 30 до 40 тысяч евро для каждого родственника погибших при сбитии боинга MH-17 над позициями террористов, спонсируемых Кремлем.