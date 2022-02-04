Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, завершив свой срок на этом посту, возглавит центральный банк Норвегии.

Как сообщает «Европейская правда», об этом объявили на правительственном портале Норвегии.

— Сочетание финансового опыта, понимания общества и управленческого опыта такого уровня, который есть у немногих в Норвегии, делают его очень достойной кандидатурой на топ-менеджера, — отметил министр финансов Трюгве Слагсволд Ведум.

Йенс Столтенберг вступит в новую должность ориентировочно с 1 декабря 2022 года и будет занимать ее следующие шесть лет.

Его полномочия как генсека НАТО завершаются в конце сентября 2022 года.

Йенс Столтенберг имеет экономическое образование и длительную карьеру в норвежской политике. Среди прочего он возглавлял Партию труда, работал министром финансов и энергетики и премьер-министром, пока стал генсеком Альянса в 2014 году.

Напомним, наблюдательный совет Укрзалізниці возглавил немец Гепард Хафер, у которого есть опыт работы в Deutsche Bahn.