Новый канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля приедет в Киев с официальным визитом, а 15 февраля отправится в Москву, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщил спикер правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, передает Agence France-Presse.

Вольфганг Бюхнер отметил, что пункты программы обоих визитов еще согласовывают, но подтвердил, что во время визита в РФ планируется встреча Шольца с Путиным.

Кроме двусторонних вопросов, обсудят международные темы, в первую очередь блок безопасности.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля приедет в Москву с официальным визитом, а на следующий день, 8 февраля, посетит Киев. Перед этим Макрон беседовал с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, обсуждали «нормандский формат» и вопросы безопасности.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет выступить медиатором в конфликте между Украиной и Россией. Для этого он приглашает президентов обеих стран на переговоры в Турцию, соглашение Владимира Зеленского на подобную встречу уже получено.