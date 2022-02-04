Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, выступая на съезде партии УДАР, призвал все демократические силы объединиться для защиты Украины.

Об этом пишут на сайте политсилы.

Петр Порошенко поблагодарил Виталия Кличко за приглашение и подчеркнул — единство ради государства было важным и в 2014 году, и теперь.

— В 2014 году мы нашли способ победоносно объединиться. Когда «кварталовцы», эти «новые лица» после Революции Достоинства, упаковав «тревожные чемоданы», тихонько «ушли в лес», наши политические силы объединились и взяли на себя ответственность, как защищать страну, как не допустить ее исчезновения. Обеспечить экономический рост, реформы и повести страну в ЕС и НАТО. И Порошенко, и Кличко, и «Европейская Солидарность», и «Удар», и миллионы наших соотечественников избрали этот путь и уверенно двигаемся по нему, — говорит Петр Порошенко.

Он задался вопросом, если весь мир сейчас объединился, почему украинская власть препятствует объединению внутри Украины.

— Тогда, когда мы протягиваем руку властям для сотрудничества — и «Европейская Солидарность», и УДАР, и «Голос», и другие — они тут же пытаются на эту руку надеть наручники. Это их понимание единства, — отметил лидер «ЕС».

По его мнению, сейчас ключевым приоритетом должна стать поддержка безопасности. Поэтому «Европейская Солидарность» настаивает на внеочередном заседании парламента для того, чтобы внести необходимые изменения в бюджет и увеличить финансирование Вооруженных сил Украины.

— Как и увеличение Государственного оборонного заказа, и создание стратегических резервов, и сотрудничество с международными партнерами. Ибо это кратчайший путь к миру. Именно так мы можем сохранить мир, не дав Путину напасть, – подчеркнул Петр Порошенко.

Он также поблагодарил партию УДАР за мощную поддержку территориальной защиты в городе Киеве. «Очень своевременная инициатива. И «Европейская Солидарность» бок о бок. Итого укрепляем способность защищаться», — добавил политик.

— Мы — государственники. И мы понимаем, что в условиях такой внешней угрозы мы все должны унять политические амбиции, политические страсти, уменьшить градус внутриполитического противостояния и объединиться для защиты государства. Мы можем это сделать. Я в это верю. Мы общие и солидарны в общих оценках ситуации в Украине, в оценках непрофессиональной, популистской, хаотической, а теперь уже вся страна видит — преступной власти. Мы часто говорим с Виталием (Кличко, — прим.) на эту тему. Мы видим, что мы единомышленники и сейчас, когда есть военная тревога. Мы должны продемонстрировать это единство и в будущем — для того, чтобы Украина получила ответственную, профессиональную, проукраинскую власть, которая способна давать ответы на вызовы, как внешние, так и внутренние. Уверенно вести страну по пути реформ. Уверенно вести страну в Европейский Союз,членство в НАТО, — резюмировал Петр Порошенко.

Напомним, ранее экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» заявил, что дело против него сфабриковано по указке президента Владимира Зеленского, который создает «сериальную реальность».