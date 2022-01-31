Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что дело против него сфабриковано по указке президента Владимира Зеленского, который создает «сериальную реальность».

Об этом он сказал в видеообращении, передает пресс-служба политсилы.

— «Шито белыми нитями». Это давнее изречение немного устарело. Теперь правильно говорить «шито зелеными нитями». Особенно когда речь идет о делах, которые фабрикуют против меня по прямому указанию Зеленского. Еще раз подчеркиваю: все эти более ста дел не имеют ничего общего ни со здравым смыслом, ни с правом и политически мотивированы. Зеленский пытается избавиться от политического оппонента так, как это делают Путин в России, Лукашенко в Беларуси. И как Янукович поступал в Украине. И делает он это в обычном себе сериальном стиле, где допросы должны быть очередными сериями этого низкопробного сериала, — убежден Петр Порошенко.

Он добавил, что показания по «угольному делу» уже давал следствию. При этом политик заявил, что Владимира Зеленского нужно вызвать на очную ставку.

— Ответил на все их вопросы и предупредил — я точно не буду играть ту роль, которую придумали сценаристы и видеорежиссеры кварталовского «шапито» с их совсем неуместным сериалом. Ну и наконец: если уж говорить о государственной измене, крайне необходимо присутствие Зеленского. Вот кого нужно вызвать на очную ставку. Как минимум, речь идет о его преступном бездействии в вопросах об усилении обороноспособности страны — на фоне данных мощнейших разведок мира об усиленных приготовлениях россиян к полномасштабному вторжению в Украину. Именно это сегодня беспокоит украинцев. А также закупки на 3 миллиарда долларов угля у страны-агрессора и электроэнергии в Украине и Беларуси, — отметил он.

Петр Порошенко сказал, что всем, кроме Владимира Зеленского, очевидно, что величайший враг Украины — Владимир Путин. П чтобы остановить его, власти должны наконец прислушаться к советам проевропейской оппозиции.

— Внутренние войны играют сегодня на руку врагу. Ключ к победе — только в единстве всего украинского общества и всего цивилизованного мира. Уже пора прекратить сериалить и посмотреть в лицо реальности, — резюмировал он.

Напомним, Петр Порошенко в понедельник, 31 января, прибыл на допрос в ГБР, по его словам, он отказывается сотрудничать со следствием.