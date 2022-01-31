Петр Порошенко в понедельник, 31 января, прибыл на допрос в ГБР, по его словам, он отказывается сотрудничать со следствием.

Петр Порошенко отметил, что эта позиция согласована с адвокатами.

Он назвал дело против себя «шоу в стиле Владимира Зеленского» и «преследованием оппозиции».

— Я точно не буду участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показания. Никакого сотрудничества с моей стороны не будет, потому что это только легитимизирует преступные действия Зеленского и Тататрова. Это будет принципиальная позиция, — указал Петр Порошенко.

Допрос Петра Порошенко должен был состояться 24 января, однако он не дождался следователя и ушел.

17 января Петр Порошенко вернулся Украину из заграничного дипломатического турне. В этот же день в Печерском райсуде Киева ему избирали меру пресечения, но отложили решение.

19 января Печерский суд избрал меру пресечения для Петра Порошенко в виде личного обязательства. Его обязали сдать паспорта.