Президент РФ Владимир Путин посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Китае, где планирует подписать новый договор с Си Цзиньпином в энергетической сфере. Стороны также совместно выступили против создания военных блоков, которые создают «конфронтацию».

Об этом пишет SCMP.

Перед началом олимпийских состязаний генсек Компартии Китая и президент РФ встретились с глазу на глаз. Приезжий из Кремля начал переговоры с того, что заявил о тесных связях своей страны с Китаем, которые нужно закрепить новым газовым соглашениям.

— Наши двусторонние отношения действительно беспрецедентны в духе дружбы и стратегического партнерства, и отношения между двумя странами являются примером хороших отношений, которые способствуют взаимному развитию, а также помогают поддерживать друг друга в развитии, — выступил Владимир Путин.

Для китайского лидера эта встреча стала первой личной с 2020 года, когда он начал беречься от коронавируса и общаться с иностранными лидерами только в формате видео-звонков.

Бизнес-пресса Китая уличает гостя из Кремля в лести и подобостратии к китайскому лидеру.

— Их саммит в Пекине — это демонстрация солидарности на полях зимних Олимпийских игр. Обе стороны используют встречу, чтобы показать, что они координируют свои действия для противодействия Соединенным Штатам. Российский лидер использует возможность ухаживать за своим все более могущественным соседом, чтобы помочь компенсировать сеть альянсов США, назвав две страны в интервью китайским государственным СМИ «важной стабилизирующей ролью», — отмечают в South China Morning Post.





В Пекине также выразили «поддержку» российской концепции «гарантий безопасности» в противостоянии с НАТО.

— Российская сторона также проинформировала китайскую сторону о последних событиях в отношениях России с США и НАТО и подчеркнула принцип неделимой безопасности, чему китайская сторона выразила свое понимание и поддержку, — сказано в заявлении МИД КНР.

Для подписания договора об энергетическом сотрудничестве с Китаем Владимир Путин взял с собой в дорогу свиту из чиновников. С ним поехали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, генеральный директор энергетической компании «Роснефть» Игорь Сечин и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее информагентство Bloomberg сообщало, что Си Цзиньпинь способен удержать Путина от развязывания войны с Украиной.