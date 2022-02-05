Министр юстиции Латвии Янис Борданс предложил перенести московский офис Deutsche Welle в Ригу, если Россия не отменит предписание о его закрытии.

Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, Рига — ближайший к Москве крупный город, откуда Deutsche Welle сможет и дальше сообщать актуальные новости из России, Беларуси и всего региона.

— Латвия занимает лидирующие позиции по индексу свободы прессы в мире, поэтому журналисты могут быть уверены, что их труд в Латвии будут уважать», — сказал Янис Борданс.

Министр заявил, что открытие офиса Deutsche Welle в Риге было бы выгодно не только для самой организации, но и для Латвии, так как позволит познакомить немецкую общественность с республикой и повысить престиж страны как туристического объекта.

Предложение о переносе офиса планируется направить руководству Deutsche Welle в ближайшее время.

Напомним, 3 февраля МИД РФ сообщил, что Москва прекратит вещание Deutsche Welle в России из-за запрета вещания RT в Германии.

Ранее комиссия по лицензированию и надзору Германии 2 февраля вынесла немецкоязычному пропагандистскому телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и иного вещания.

Ещё 6 декабря 2021 года немецкий вариант Russia Today был удален с видеохостинга YouTube. Такое решение было принято из-за систематических нарушений правил сообщества. В свою очередь власти РФ в ответ на это пригрозили заблокировать сам YouTube.