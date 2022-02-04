Экологи насчитали Львовскому национальному аграрному университету 1,3 миллиона гривен ущерба за загрязнение поверхностных вод реки Ярычевка.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

— За превышение установленных разрешением на специальное водопользование предельно допустимых норм сброса и, соответственно, загрязнение поверхностных вод Государственной экологической инспекцией во Львовской области хозяйственному субъекту начислены убытки на общую сумму 1 миллион 386 тысяч 199 гривен, которые предъявлены претензиями на добровольную уплату, — сказано в сообщении.