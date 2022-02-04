Экологи насчитали Львовскому национальному аграрному университету 1,3 миллиона гривен ущерба за загрязнение поверхностных вод реки Ярычевка.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.
— За превышение установленных разрешением на специальное водопользование предельно допустимых норм сброса и, соответственно, загрязнение поверхностных вод Государственной экологической инспекцией во Львовской области хозяйственному субъекту начислены убытки на общую сумму 1 миллион 386 тысяч 199 гривен, которые предъявлены претензиями на добровольную уплату, — сказано в сообщении.
Напомним, что частное акционерное общество «Первомайское дорожное ремонтно-строительное управление» возместило свыше 2,8 миллиона гривен убытков.
Экологи насчитали Львовскому национальному аграрному университету 1,3 миллиона гривен ущерба за загрязнение поверхностных вод реки Ярычевка.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.
— За превышение установленных разрешением на специальное водопользование предельно допустимых норм сброса и, соответственно, загрязнение поверхностных вод Государственной экологической инспекцией во Львовской области хозяйственному субъекту начислены убытки на общую сумму 1 миллион 386 тысяч 199 гривен, которые предъявлены претензиями на добровольную уплату, — сказано в сообщении.
Напомним, что частное акционерное общество «Первомайское дорожное ремонтно-строительное управление» возместило свыше 2,8 миллиона гривен убытков.