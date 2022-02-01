По решению суда частное акционерное общество «Первомайское дорожное ремонтно-строительное управление» возместило свыше 2,8 миллиона гривен убытков.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Экологической инспекцией в 2017 году была проведена плановая проверка общества на выбросы в воздух, водные и земельные ресурсы, а также обращение с отходами и опасными химическими веществами.

Выяснилось, что у предприятия нет разрешительных документов на выбросы, что является нарушением статей 10, 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха», статьи 40 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды».

В результате указанного нарушения государству был причинен ущерб в сумме 2 миллиона 815 тысяч 114 гривен 23 копейки.

— Поскольку предприятием в добровольном порядке убытки возмещены не были, вопрос взыскания задолженности решен в судебном порядке – в ноябре 2020 года исковые требования удовлетворены. В конце января 2022 года в рамках исполнительного производства сумма ущерба была взыскана в полном объеме, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Николаева собираются создать мусоросжигательный завод на базе Николаевской ТЭЦ.