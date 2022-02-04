Власти Беларуси заявляли о подбитом украинском бесплотнике. Однако эксперты утверждают, что по всем признакам он похож на БПЛА «Орлан», производимый в России. Украина подобной техники на вооружении не имеет.

Об этом информирует The Insider.

В Беларуси утверждают, что их РЭБ удалось посадить украинский БПЛА класса «Spectator», однако его внешние черты походят на другой, типичный для российских войск беспилотник «Орлан».

— Но формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на «Орлан»; кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у «Орлана», — пишет журналист The Insider Юрий Бершидский.

С ним согласен и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

— Насколько известно, речь идет о беспилотниках «Орлан», которые есть только на вооружении России и Беларуси, — приводит слова дипломата Еврорадио.

Ранее сообщалось, беспилотник, в запуске которого Минск винил Украину, впервые подняли в самой Беларуси.

Напомним, Беларусь сообщала о якобы нарушении своей границы украинским беспилотником и вызвала в МИД посла Украины; в МИД и ГПСУ Украины инцидент отрицают.