В Николаеве полиция устанавливает местонахождение 10-летнего Юрия Трунина. Сегодня, 4 февраля, вечером в отделение полиции № 2 Николаевского районного управления обратилась местная жительница с сообщением о том, что исчез ее сын.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Мальчик утром ушел из дома по улице Баштанской в школу и до сих пор не вернулся. О месте его нахождения ничего не известно.

Приметы: рост 135 см, среднего телосложения, волосы темные.

Был одет в серо-красную шапку с надписью «Nike», темную куртку с капюшоном, темно-синие брюки, кроссовки, при себе имел темно-синий рюкзак.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение ребенка или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 2 Николаевского районного управления по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42 А, или по телефонам (0512) 64-95-99, (0512) 53-13-59, 102.

Напомним, в Голопристанском районе Херсонской области разыскали 18-летего студента из Николаева, который пропал без вести в начале июня прошлого года. Молодой человек все это время подрабатывал сезонным рабочим.