Премьер-министр и президент Мали, пришедшие к власти в результате переворота. Фото: AFP.

Европейский союз применил санкции против пяти малийских чиновников, включая премьер-министра Чогеля Коккалу Майгу. Власти этой страны разместили у себя «вагнеровцев» и заключили с ними контракт на сотрудничество.

Об этом пишет Le Figaro.

Всем лицам, попавшим под ограничения, отныне запрещен въезд в любые страны-члены ЕС, а их активы блокируются на неограниченный срок. Европейские банки также получили запрет на выдачу ссуд этим африканским чиновникам.

Французкая пресса делает отдельный акцент на том, что в подсанкционном списке находятся два ключевых соратника полковника Ассими Гоиты, который и возглавляет нынешний малийский военный режим. Речь идет о Малике Диао и Исмаэле Ваге, которые были среди зачинщиков последнего военного переворота, из-за которого был смещен с поста легитимный президент Кейта.

Напомним, иминистр иностранных дел Франции заявлял, «вагнеровцы» уже делают в Мали, что пожелают.