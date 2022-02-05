Канада направила в Украину транспортный самолет с военной помощью.

Об этом принформировало Минобороны Канады.

Вооруженные силы Канады (CAF) отправили военную помощь в Украину в рамках продолжения и расширения операции UNIFIER.

В Минобороны Канады уточняют, что «самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения для Украины».

— Канада непоколебимо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Эта помощь еще больше поможет украинским силам безопасности защищаться от угроз России и наращивания войск в Украине и вокруг нее, — отмечают в ведомстве.

Военная помощь состоит из средств индивидуальной защиты, средств перевозки грузов, а также приборов ведения наблюдения и разведывательного оборудования.

Кроме того, помощь сопровождают специалисты CAF, чтобы ознакомить украинских военных с функционированием и обслуживанием оборудования.

— С 2015 года Канада предоставила Украине нелетальное вооружение более чем на 23 миллиона долларов, — добавляют в Минобороны страны.

Напомним, в Украину прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США, помощь пришла 3 февраля.