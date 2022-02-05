Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ошибочная публикация агентства Bloomberg о вторжении РФ в Украину демонстрирует, насколько опасна спровоцированная Западом напряженность.

Об этом сообщает ТАСС.

— Вряд ли это могло быть провокацией, вряд ли это была провокация — здесь не следует преувеличивать… Подобная ситуация демонстрирует, насколько опасна в целом подобная напряженность, которая царит и которая спровоцирована ежедневными агрессивными заявлениями, которые мы слышим из Вашингтона, из европейских столиц, из Лондона, потому что именно эти заявления, именно действия по стягиванию войск к нашим границам и так далее, именно действия по ежедневному, ежесуточному накачиванию Украины вооружениями — они ведут именно к такой напряженности, а во время такой напряженности любая искра чрезвычайно опасна, — отметил Дмитрий Песков.

Напомним, Американское информагентство Bloomberg извинилось за то, что в ночь на субботу опубликовало сообщение под заголовком: «Россия вторглась на Украину».

Как сообщалось, немецкое издание опубликовало статью в которой говорится, что план российского вторжения в Украину включает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. В дальнейшем оккупанты намерены создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря.