Украина планирует в конце февраля на три дня отключиться от энергосистемы Беларуси и России. Это необходимо для тестирования работы системы в изолированном режиме и интеграции в 2023 году с европейской сетью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Welt am Sonntag.

— Символизм физического отделения от российской энергетической сети, значителен, — отмечает издание.

В компании «Укрэнерго» изданию Welt сообщили, что в случае, если обратно подключиться к сети не получится, у Украины есть достаточный запас прочности для длительной работы в автономном режиме.

В Минэнерго Беларуси изданию БЕЛТА сообщили, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года, и что украинская сторона согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала об этом.

Эту информацию изданию РБК подтвердили в российском «Системном операторе Единой энергетической системы», отметив, что Москва сотрудничает с Киевом по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что стоимость электроэнергии, импортируемой из Беларуси в Украину за 2021 год и 11 дней января 2022 года, составила 3,19 миллиарда гривен или 118 миллионов долларов.