Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его жена заболели коронавирусом. Они заболели после официального визита в Украину.

Об этом Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в своем Телеграм-канале.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга получили положительные результаты тестов на коронавирус 5 февраля. Их решили сделать после первых лёгких симптомов.

— Сегодня результат нашего теста на COVID-19 был положительным. К счастью, у нас легкая болезнь, вариант Omicron. Мы на своей миссии. Мы продолжим работу дома. Ждем ваших молитв, — написал Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет выступить медиатором в конфликте между Украиной и Россией. Для этого он приглашает президентов обоих стран на переговоры в Турцию, соглашение Владимира Зеленского на подобную встречу уже получено.