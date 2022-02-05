Правительство Соединенных штатов выделит дополнительные 1,15 миллиарда долларов на меры по сокращению утечек метана из старых скважин в рамках объявленного президентом Джо Байденом на COP26 в Глазго Плана действий США по сокращению выбросов метана.
Об этом говоритcя на сайте Белого дома.
Это финансирование выделяется в дополнение к 4,7 миллиарда долларов, которые были направлены на программу санации нефтегазовых скважин.
Белый дом сообщает, что санация скважин не только снизит выбросы метана и остановит опасное загрязнение воздуха, но и создаст хорошо оплачиваемые профсоюзные рабочие места и будет способствовать возрождению экономики нефте- и газодобывающих регионов, особенно среди сильно пострадавших громад.
Финансирование, объявленное 31 января, будет доступно штатам для выявления и закупорки заброшенных скважин, восстановления и рекультивации земель, пострадавших от деятельности по добыче нефти и газа, а также демонтажа инфраструктуры, связанной со скважинами. Право на это финансирование в стране получат 26 штатов, имеющих документально подтвержденные заброшенные скважины.
Кроме того, предполагается выделение финансирования в других отраслях, которое также будет направляться на сокращение выбросов метана:
Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова проинформировала об этих масштабных мерах по сокращению выбросов со стороны США Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и Министерство энергетики в отдельном письме.
Напомним, в феврале прошлого года Соединенные Штаты официально присоединились
к Парижскому соглашению по климатическим. Администрация Джо Байдена запланировала радикальное сокращение выбросов в течение следующих трех десятилетий.
Правительство Соединенных штатов выделит дополнительные 1,15 миллиарда долларов на меры по сокращению утечек метана из старых скважин в рамках объявленного президентом Джо Байденом на COP26 в Глазго Плана действий США по сокращению выбросов метана.
Об этом говоритcя на сайте Белого дома.
Это финансирование выделяется в дополнение к 4,7 миллиарда долларов, которые были направлены на программу санации нефтегазовых скважин.
Белый дом сообщает, что санация скважин не только снизит выбросы метана и остановит опасное загрязнение воздуха, но и создаст хорошо оплачиваемые профсоюзные рабочие места и будет способствовать возрождению экономики нефте- и газодобывающих регионов, особенно среди сильно пострадавших громад.
Финансирование, объявленное 31 января, будет доступно штатам для выявления и закупорки заброшенных скважин, восстановления и рекультивации земель, пострадавших от деятельности по добыче нефти и газа, а также демонтажа инфраструктуры, связанной со скважинами. Право на это финансирование в стране получат 26 штатов, имеющих документально подтвержденные заброшенные скважины.
Кроме того, предполагается выделение финансирования в других отраслях, которое также будет направляться на сокращение выбросов метана:
Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова проинформировала об этих масштабных мерах по сокращению выбросов со стороны США Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и Министерство энергетики в отдельном письме.
Напомним, в феврале прошлого года Соединенные Штаты официально присоединились
к Парижскому соглашению по климатическим. Администрация Джо Байдена запланировала радикальное сокращение выбросов в течение следующих трех десятилетий.