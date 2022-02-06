Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины и договорились вместе работать над новыми санкциями в отношении России.

Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Британии.

Джонсон рассказал Макрону о своем визите в Киев на прошлой неделе. Лидеры согласились с тем, что поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться первоочередной задачей.

— Премьер-министр и президент Макрон подчеркнули, что НАТО необходимо объединиться перед лицом российской агрессии. Они договорились продолжить совместную работу по разработке пакета санкций, которые вступят в силу немедленно, если Россия продолжит вторжение в Украину, — говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили свою работу по укреплению восточного фланга НАТО, чтобы обеспечить полную защиту союзников от злонамеренных действий России, где бы и как бы они ни происходили.

Премьер-министр Британии еще раз подчеркнул президенту Макрону свою готовность работать с Францией над общей проблемой нелегальной миграции в Ла-Манше. Лидеры согласились с необходимостью сотрудничества, чтобы остановить торговцев людьми.

Напомним, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет трагическим просчетом российского президента Владимира Путина.