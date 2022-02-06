Посол России в США Анатолий Антонов исключил возможность новой российской интервенции в Украину. По его словам, новое вторжение не соответствует интересам Москвы.

Об этом идет речь в заявлении российского посла.

— Россия не собирается ни на кого нападать. Нам это не нужно, нам это невыгодно. Это не отвечает нашим интересам, — заявил Анатолий Антонов.

Кроме того, он прокомментировал направленные в США и НАТО так называемые «гарантии безопасности», а также ответ Запада на предложения РФ.

— В Америке пытаются свести все имеющиеся сегодня проблемы к Украине... Я считаю, что это абсолютно неправильно, это попытка затушевать истинное положение дел..., — сказал Анатолий Антонов.

Напомним, ране президент РФ Владимир Путин назвал «провокационным» вопрос журналиста о том, собирается ли Россия нападать на Украину.