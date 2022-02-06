Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование по пению украинских фанатов на полуфинале чемпионата Европы по футзалу.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на российские СМИ.

Причиной жалобы стало то, что болельщики поддерживали украинскую команду известной песней о президенте РФ — «Путин — х*ло».

Организаторы спортивного мероприятия во время матча несколько раз обращались к украинским фанатам с просьбой «воздержаться от проявлений неспортивного поведения».

В РФС заявили, что поведение болельщиков было «дискриминационным», а высказывания «имели политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и, среди прочего, содержали призывы к убийству российских граждан».

Напомним, 4 февраля сборные Украины и России по футзалу впервые с 2005 года встретились в полуфинале чемпионата Европы. По итогам матча Украина уступила команде России со счетом 2:3, впрочем, напряжение оставалось до последних секунд.