Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не исключает отправки дополнительного контингента военных Бундесвера в Литву.

Об этом пишет DW.

— Мы уже вносим важный вклад в Литве, где мы являемся единственной страной ЕС, которая возглавляет боевую группу НАТО. В целом, войска для усиления готовы, сейчас мы обсуждаем детали с Литвой, — сказала Кристине Ламбрехт.

Министр отметила, что Германия также направляет истребители Eurofighter для воздушного наблюдения в Румынию.

— Каждый в НАТО может положиться на нас, — подчеркнула она.

Отмечается, что Германия в течение пяти лет играет важную роль в миссии НАТО в Литве. Около половины международного контингента Альянса в этой стране (около 600 военных) были направлены туда Германией.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз повторила отказ поставлять оружие Украине на фоне возможного вторжения России. Берлин выступает за мирный путь решения конфликта.