Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не исключает отправки дополнительного контингента военных Бундесвера в Литву.
Об этом пишет DW.
— Мы уже вносим важный вклад в Литве, где мы являемся единственной страной ЕС, которая возглавляет боевую группу НАТО. В целом, войска для усиления готовы, сейчас мы обсуждаем детали с Литвой, — сказала Кристине Ламбрехт.
Министр отметила, что Германия также направляет истребители Eurofighter для воздушного наблюдения в Румынию.
— Каждый в НАТО может положиться на нас, — подчеркнула она.
Отмечается, что Германия в течение пяти лет играет важную роль в миссии НАТО в Литве. Около половины международного контингента Альянса в этой стране (около 600 военных) были направлены туда Германией.
Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз повторила отказ поставлять оружие Украине на фоне возможного вторжения России. Берлин выступает за мирный путь решения конфликта.
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не исключает отправки дополнительного контингента военных Бундесвера в Литву.
Об этом пишет DW.
— Мы уже вносим важный вклад в Литве, где мы являемся единственной страной ЕС, которая возглавляет боевую группу НАТО. В целом, войска для усиления готовы, сейчас мы обсуждаем детали с Литвой, — сказала Кристине Ламбрехт.
Министр отметила, что Германия также направляет истребители Eurofighter для воздушного наблюдения в Румынию.
— Каждый в НАТО может положиться на нас, — подчеркнула она.
Отмечается, что Германия в течение пяти лет играет важную роль в миссии НАТО в Литве. Около половины международного контингента Альянса в этой стране (около 600 военных) были направлены туда Германией.
Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз повторила отказ поставлять оружие Украине на фоне возможного вторжения России. Берлин выступает за мирный путь решения конфликта.