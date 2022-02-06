Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз повторила отказ поставлять оружие Украине на фоне возможного вторжения России. Берлин выступает за мирный путь решения конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкие СМИ.

— У федерального правительства уже давно есть четкая позиция — даже в предыдущие законодательные периоды — мы не доставляли оружие в кризисные зоны, чтобы не допустить там дальнейшей эскалации, — заявила Кристине Ламбрехт.

По ее словам, на сегодня продолжается диалог по мирному урегулированию.

— В украинском конфликте у нас есть партнеры по переговорам, которые вернулись за стол переговоров — например, в Совете Россия-НАТО и в нормандском формате. Вот почему сейчас наша задача — снизить эскалацию. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем, — добавила министр обороны Германии.

Ранее посольство Украины направило официальное письмо правительству Германии, в котором просит предоставить оборонное вооружение. Речь идет о боеприпасах для противовоздушной и противоракетной обороны, а также для пулеметов.

Напомним, что депутат немецкого парламента от Свободной демократической партии Александр Ламбсдорфф заявил, что Берлин отправляет оружие в зону военных конфликтов (к которой Германия относит и Украину) только, если там начинается геноцид.

В Минобороны ФРГ заявили, что Германия не планирует поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с РФ.