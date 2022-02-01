Депутат немецкого парламента от Свободной демократической партии Александр Ламбсдорфф заявил, что Берлин начинает отправлять оружие в зону военных конфликтов (к которой Германия относит и Украину) только, если там начинается геноцид.

Об этом он рассказал в разговоре с DW.

Политик заявил, что Германия готова проанализировать «все варианты» в случае полномасштабного наступления российских войск, но конкретику уточнять не стал. Но пока идут переговоры НАТО и Запада с Москвой, в Берлине ни в коем случае не согласятся на помощь Украине вооружением.

— Мы поддерживаем вооруженные силы Украины нелетальными компонентами. Мы оказываем помощь экономике. Мы открываем наши рынки в Европейском Союзе для украинских товаров. Делается многое, и мы помогаем Украине как можем, — рассказал Александр Ламбсдорфф, добавив, что путь дипломатии для разрядки конфликта еще не исчерпан.

Депутат акцентировал, что Киев может закупить технику и образцы оружия самостоятельно, без помощи Германии, сославшись на слова своей коллеги из МИД Анналены Бербок.

Интервьюер поинтересовался у члена СДП, при каких переменных Германия готова на время закрыть на принцип отказа от поставок оружия в зону военных конфликтов. Депутат ответил, что Германия делала это несколько раз (косовские албанцы против сербов и поддержка курдов Ирака) и только, когда тем народам грозил геноцид.

— При этом с российской стороной говорить возможно, хоть и сложно, что мы и делаем вместе с нашими союзниками, — заключил Александр Ламбсдорфф.

Как сообщалось, вслед за объявлением об отправке пяти тысяч военных шлемов Украине, Германия взяла на себя инициативу по «восстановлению защитного бункера» под Одессой. В свою очередь, Напомним, мэр Киева Виталий Кличко, который длительное время прожил в Германии, удивился низким объемам помощи со стороны Берлина.