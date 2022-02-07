Швеция возобновила работу агентства «психологической защиты» для борьбы с дезинформацией и защиты общества на фоне опасений относительно нового агрессии Россия против Украины.

Об этом пишет «Европейская правда».

Магнус Хьорт, заместитель директора агентства, которое было воссоздано в прошлом месяце для борьбы с иностранной дезинформацией, сказал, что опасения особенно усилились в преддверии всеобщих выборов в Швеции в сентябре на фоне «ухудшения ситуации с безопасностью в Европе».

Хотя Магнус Хьорт сказал, что непосредственной угрозы Швеции нет, он предупредил, что нельзя исключать, что Швеция может подвергнуться нападению.

Предыдущая итерация агентства была закрыта в 2008 году, но большая часть его была ликвидирована ранее после окончания «холодной войны». Хотя новое агентство создавалось с 2016 года, Хьорт сказал, что последний российско-украинский кризис заставил Швецию насторожиться в преддверии выборов.

— Это может означать, что безопасность и оборона будут иметь более важное значение на выборах, и это может означать, что иностранной державе может быть интереснее влиять на то, как люди голосуют, чтобы убедиться, что Швеция принимает «правильные меры» на выборах, так, как это видит иностранная держава, — сказал Магнус Хьорт.

Миссия шведского агентства психологической защиты, в котором работает около 45 сотрудников и, как ожидается, их количество будет расти, состоит в том, чтобы «защитить наше открытое и демократическое общество, свободное формирование мнений, а также свободу и независимость Швеции».

Ранее в Швеции заявили, что готовы эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве, однако пока не видят в этом нужды.

Напомним, Госдепартамент США и Пентагон, опираясь на информацию разведки, утверждают, что Россия замышляет провокацию. Ее суть будет заключаться в том, чтобы инсценировать нападение украинских военных на людей, живущих на территории России, либо на русскоязычное население Украины.