Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация дожна бояться Украину, а не наоборот. Также министр призвал не верить апокалиптическим прогнозам.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам министра, Украина имеет мощную армию и готова к любому развитию сценария в случае возможного вторжения агрессора на территорию нашей страны.

— Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня Украина имеет мощную армию, беспрецедентную международную поддержку и веру украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его, — написал глава МИД.

Напомним, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз повторила отказ поставлять оружие Украине на фоне возможного вторжения России. Берлин выступает за мирный путь решения конфликта.