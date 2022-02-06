Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация дожна бояться Украину, а не наоборот. Также министр призвал не верить апокалиптическим прогнозам.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
По словам министра, Украина имеет мощную армию и готова к любому развитию сценария в случае возможного вторжения агрессора на территорию нашей страны.
— Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня Украина имеет мощную армию, беспрецедентную международную поддержку и веру украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его, — написал глава МИД.
Напомним, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз повторила отказ поставлять оружие Украине на фоне возможного вторжения России. Берлин выступает за мирный путь решения конфликта.
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация дожна бояться Украину, а не наоборот. Также министр призвал не верить апокалиптическим прогнозам.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
По словам министра, Украина имеет мощную армию и готова к любому развитию сценария в случае возможного вторжения агрессора на территорию нашей страны.
— Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня Украина имеет мощную армию, беспрецедентную международную поддержку и веру украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его, — написал глава МИД.
Напомним, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз повторила отказ поставлять оружие Украине на фоне возможного вторжения России. Берлин выступает за мирный путь решения конфликта.