Дополнительные силы Соединенных Штатов Америки прибыли в Польшу. Страна расположит их неподалеку от Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Дополнительные 1,7 тысячи военнослужащих США Польша планирует расположить в юго-восточной части страны недалеко от границы с Украиной.

— Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны, — сообщил Мариуш Блащак.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация дожна бояться Украину, а не наоборот. Также министр призвал не верить апокалиптическим прогнозам.